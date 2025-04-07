Rheinmetall посилює виробництво пороху, купуючи німецького виробника нітроцелюлози

Найбільший німецький оборонний концерн Rheinmetall придбав компанію Hagedorn-NC, яка виготовляє нітроцелюлозу - ключовий компонент для виробництва боєприпасів.

Про це пише Financial Times.

Підприємство Hagedorn-NC довгий час працювало переважно з цивільними замовниками, але тепер повністю переорієнтується на військовий сегмент. У компанії працює близько 90 осіб.

"Придбання допомагає нам закрити стратегічне вузьке місце у виробництві ракетного палива", - заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

Цей крок є частиною стратегії Rheinmetall із нарощування випуску снарядів калібру 155 мм, яких до кінця наступного року планують виготовити мільйон. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські компанії повідомляли про дефіцит нітроцелюлози через зростання залежності РФ від китайських постачальників.

Угода ще потребує дозволу антимонопольного органу. Тим часом Hagedorn-NC припинить постачання цивільним клієнтам і зосередиться на військовому виробництві.

Гендиректор материнської компанії Hagedorn-NC Герг Хофманн назвав угоду "дуже вдалою" та додав, що вона "відкриває нові перспективи і можливості для зростання".

Попри позитивну новину, акції Rheinmetall у понеділок втратили в ціні до 9% після різкого падіння на чверть під час ранкових торгів. Причиною стали побоювання, пов'язані з тарифною політикою США. Схожі втрати понесли й інші німецькі оборонні компанії - Renk і Hensoldt.