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АНАЛІТИКА

Саудівська Аравія знизила ціни на нафту в Азії

 

Саудівська Аравія знизила ціну на основну нафту найбільше за понад два роки, лише через кілька днів після того, як альянс ОПЕК+ оголосив про неочікувано значне підвищення видобутку.

Державний виробник Saudi Aramco знизить ціни на арабську легку нафту для своїх найбільших покупців в Азії на $2,3 за барель у травні, згідно з прайс-листом, з яким ознайомилося Bloomberg.

Попри те, що значне зниження сталося на тлі найбільшого зростання цін у королівстві за останні роки, цей крок був більшим, ніж очікувалося в опитуванні трейдерів і нафтопереробників. Це слідує за збільшенням видобутку в ОПЕК+, яке, зі слів делегатів, було спрямоване на підвищення дисципліни серед членів, таких як Казахстан та Ірак.

ОПЕК+, в якій Саудівська Аравія відіграє провідну роль разом із росією, оголосила 3 квітня, що наступного місяця вона поверне на світовий ринок понад 400 тис. барелів на день (б/д), тобто збільшення пропозиції втричі більше, ніж зазначалося раніше.

Шоковий крок поглибив падіння цін на нафту, які впали більш ніж на 10% минулого тижня після того, як торговельні мита, оголошені президентом США Дональдом Трампом, почали загрожувати світовій економіці.

Додатковий видобуток у травні буде доповнено збільшенням від Організації країн-експортерів нафти цього місяця, оскільки вона починає скасовувати деякі обмеження виробництва, введені 2022 року. Вона також планує подальші невеликі збільшення найближчими місяцями.

Прискорення пропозиції під час занепокоєння попитом стало несподіванкою для багатьох спостерігачів за ринком, враховуючи, що Саудівській Аравії потрібна нафта за ціною вище від $90 за барель, щоб збалансувати свої витрати. 4 квітня нафта в Лондоні впала нижче від $65, що є найнижчим показником за чотири роки.

Трамп вимагає від ОПЕК+ «знизити ціну на нафту», яка, з його слів, необхідна для зниження інфляції й посилення тиску на росію, щоб вона допомогла припинити війну в Україні.

Королівство також знизило ціни для США і Європи, хоча зниження було набагато меншим, ніж для азійських покупців. Ціни в Європі впали на 50 центів на всі сорти, а в США - на 20 центів.
За матеріалами: EnKorr
 

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