SpaceX отримала багатомільярдний контракт від уряду США

Компанія Ілона Маска SpaceX використовуватиме свої ракети для запуску військових супутників США у космос. Вартість контракту становить близько 5,9 мільярда доларів, що оголосили у суботу, 5 квітня, Космічні сили США.

Компанія United Launch Services також отримала контракт на суму 5,4 мільярда доларів, а компанія Blue Origin, що належить засновнику Amazon Джеффу Безосу, отримала контракт на суму 2,4 мільярда доларів.

Загалом на період до 2029 року заплановано 54 місії, 28 з яких має здійснити SpaceX.

"Результатом є гарантований доступ до космосу для наших місій національної безпеки, що підвищує готовність військових", - йдеться в заяві Космічних сил США.

SpaceX домінує на ринку комерційних космічних польотів у США: компанія Маска регулярно виконує місії для NASA та інших клієнтів.

Водночас Маск, який очолює Департаменті державної ефективності (DOGE), відіграє центральну роль у команді президента США Дональда Трампа. Йому доручено скоротити державні витрати і ретельно перевіряти відомства на предмет потенційної економії, в тому числі військові. Трамп заявив, що Маск не отримує фінансової вигоди від цього.