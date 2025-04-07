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АНАЛІТИКА

Президент Сербії призначив прем'єром ендокринолога без політичного досвіду

 

Сербія отримає новий уряд до 18 квітня, а прем'єр-міністром стане політичний новачок Джуро Мацут.

Відповідне оголошення зробив у неділю президент Александар Вучич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Законодавці мають затвердити новий уряд до 18 квітня, інакше вони ризикують створити підґрунтя для дострокових виборів.

"Перед новим урядом стоятиме велике завдання - продовжувати зберігати мир і стабільність, діяти терпляче і витримано. Уряд повинен мати чіткі зобов'язання щодо майбутнього, і наше бажання і намір - повернути Сербію на п'єдестал переможця і країни з найбільш швидкозростаючою економікою до кінця року", - сказав Вучич.

Новий прем'єр-міністр, ендокринолог без політичного досвіду, ймовірно, перебуватиме на посаді щонайменше до 2027 року, коли в Сербії відбудуться одночасні парламентські та президентські вибори.

Окрім своєї клінічної та наукової роботи, професор Мацут також відомий своєю освітою молодих лікарів, що сприяє розвитку ендокринології в Сербії. Його робота визнана як на національному, так і на міжнародному рівні, що робить його однією з ключових фігур у цій медичній дисципліні в регіоні.

Джуро Мацут став відомий широкому загалу після того, як прочитав лекцію студентам-протестувальникам. З цієї нагоди він сказав, що сподівається, що вони незабаром повернуться на свої університетські місця, і підкреслив, що політика не повинна бути частиною університету.

Попередній уряд балканської країни пішов у відставку в березні після багатомісячного руху протесту, спричиненого смертельним обвалом даху на залізничному вокзалі і підтриманого громадським гнівом через корупцію і відступ від демократичних норм.

Нагадаємо, нещодавно Вучич говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.
Ключові теги: Сербія
 

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