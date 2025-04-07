Південна Корея визначила дату дострокових виборів президента

Після відсторонення президента Південної Кореї Юн Сок Йоля влада азійської країни має намір призначити 3 червня датою проведення позачергових президентських виборів. Про це в понеділок, 7 квітня, повідомляє південнокорейська інформаційна агенція Yonhap

із посиланням на неназвані джерела в уряді.

Як дізналися журналісти, обговорення питання щодо дати виборів очікується під час планового засідання уряду у вівторок, 8 квітня. За даними джерела, "важливим аспектом" є те, що для проведення дострокових виборів доведеться призначити додатковий неробочий день, тож це потребує цілеспрямованого обговорення під час урядового засідання.

У будь-якому разі, нинішній прем'єр-міністр Хан Док Су, котрий водночас виконує обов'язки президента, має впродовж 10 днів з дати відсторонення президента, тобто до 14 квітня, призначити дату проведення позачергових виборів.

Причини відсторонення Юн Сок Йоля

3 грудня 2024 року президент Юн Сок Йоль запровадив своїм указом воєнний стан у країні. Тоді ж він звинуватив опозицію в тому, що та паралізувала роботу парламенту та уряду й провадить натомість "антидержавну діяльність". У головні міста країни ввели частини регулярної армії, однак уже за кілька годин Юн Сок Йоль скасував свій указ на тлі вимог парламенту, масових протестів і хвилі невдоволення в країні.

14 грудня парламент Південної Кореї з другої спроби схвалив імпічмент Юн Сок Йоля, а вже в 2025 році президента заарештували. На початку березня рішення про його арешт скасували, а вже 4 квітня Конституційний суд остаточно усунув Юн Сок Йоля від влади.