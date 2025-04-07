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АНАЛІТИКА

У США пояснили, чому наклали мита на острови, де живуть пінгвіни

 

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що безлюдні острови Герд і Макдональд поблизу Антарктиди, де живуть лише пінгвіни, потрапили під мита США, бо так Вашингтон хоче закрити лазівки, які могли використовувати інші країни для обходу торговельних обмежень.

Про це він сказав у ефірі CBS News, пише "Європейська правда".

Лутнік пояснив, що ідея введення мит полягає в тому, що немає жодної країни, що "залишилася поза увагою". За його словами, Вашингтон хоче покласти край "безглуздим лазівкам", які можуть використовувати треті країни для обходу мит, введених раніше.

"У будь-якій країні, як у нас, були мита, президент запровадив мита для Китаю у 2018 році, а потім те, що Китай почав робити, - це вони почали йти через інші країни до Америки. Вони просто будували через інші країни, через Америку. Отже, президент це знає, йому це набридло, і він збирається це виправити", - сказав американський міністр.

Як відомо, під оголошені президентом США тарифи потрапила група безлюдних вулканічних островів поблизу Антарктиди, вкритих льодовиками, які є домівкою для пінгвінів.

Ці острови є одними з найвіддаленіших місць на Землі, куди можна потрапити на човні з австралійського Перта, а подорож до них триватиме два тижні. Вони абсолютно безлюдні, і вважається, що востаннє люди відвідували їх майже 10 років тому.

Оголошення Трампа стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких - Росія. У Білому домі сказали, що США не ввели нові мита щодо Росії перемовинами з Москвою щодо припинення війни в Україні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь.

Ключові теги: США
 

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