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62% американців вважають поганою ідеєю контроль США над Канадою і Гренландією
09:15 07.04.2025 |
Більшість американців демонструють опозицію ідеям президента Дональда Трампа щодо розширення території США за рахунок Гренландії та Канади.
Відповідні результати показало опитування Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".
Близько 62% виборців заявили, що постійні роздуми Трампа про розширення території США за рахунок Гренландії та Канади є поганою ідеєю. Лише 25% сказали, що контроль над цими двома територіями є хорошою ідеєю і сприятиме зміцненню національної безпеки та американської економіки. У запитанні не згадувалося про подібні бажання Трампа контролювати Панамський канал або, принаймні тимчасово, сектор Газа.
Серед республіканців 51% назвали коментарі Трампа щодо територіальної експансії хорошою ідеєю, тоді як 28% назвали їх поганою ідеєю.
Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема повідомлялось, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.
У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.
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