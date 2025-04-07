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АНАЛІТИКА

Міністри закордонних справ Великої сімки ухвалили заяву щодо військових навчань КНР біля Тайваню

 

Міністри закордонних справ держав G7 і Верховний представник ЄС ухвалили в неділю заяву з приводу широкомасштабних військових навчань КНР навколо Тайваню.

Головні дипломати G7 висловили " глибоке занепокоєння провокаційними діями".

"Члени G7 і міжнародне співтовариство в цілому зацікавлені в збереженні миру і стабільності через Тайванську протоку. Ми виступаємо проти будь-яких односторонніх дій, що загрожують такому миру і стабільності, в тому числі із застосуванням сили або примусу... Члени G7 продовжують заохочувати мирне вирішення питань шляхом конструктивного діалогу через Тайванську протоку", - сказано в заяві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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