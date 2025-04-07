Фінансові новини
- |
- 07.04.25
- |
- 15:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Маск висловився за нульові мита в торгівлі між США і Європою
08:36 07.04.2025 |
Американський мільярдер Ілон Маск, призначений президентом США Дональдом Трампом керівником департаменту ефективності уряду, сподівається на те, що Європа і США зможуть дійти до нульових мит у торгівлі.
"Я сподіваюся, що, врешті-решт, усі погодяться з тим, що і Європа, і Сполучені Штати повинні, на мій погляд, в ідеалі перейти до ситуації з нульовими митами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою", - цитує телеканал CNN виступ Маска через відеозв'язок на конгресі партії "Ліга" у Флоренції, організованому італійським віцепрем'єром Маттео Сальвіні.
CNN звертає увагу, що заява Маска прозвучала після того, як Трамп у середу оголосив про введення 20-відсоткових мит на товари з Європейського союзу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна відправить до Вашингтона делегацію для продовження переговорів щодо угоди про надра
|Глава мінфіну США розкритикував Зеленського та його оточення
|Україна обрала юридичну компанію для супроводу угоди про надра зі США - Президент
|Війська Росії цілеспрямовано вдарили дроном по Херсонській ТЕЦ – президент
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Rheinmetall посилює виробництво пороху, купуючи німецького виробника нітроцелюлози
|У ПАРЄ голосуватимуть щодо притягнення до відповідальності РФ за агресію проти України
|Саудівська Аравія знизила ціни на нафту в Азії
|SpaceX отримала багатомільярдний контракт від уряду США
|Президент Сербії призначив прем'єром ендокринолога без політичного досвіду
|Південна Корея визначила дату дострокових виборів президента
Бізнес
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів
|Samsung подає новий позов проти китайського виробника дисплеїв BOE
|TikTok ймовірно оштрафують на €500 млн за передачу даних з ЄС до Китаю — Bloomberg
|Amazon готується до запуску перших інтернет-супутників для конкуренції зі Starlink
|Оголошена вартість та характеристики хмарного ПК Windows 365 Link
|Техніка Apple може подорожчати. NYT оцінив вплив нових мит Трампа
|Reuters: Нові мита Трампа охоплять імпорт авто та запчастин на понад $460 млрд на рік