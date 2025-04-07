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АНАЛІТИКА

Маск висловився за нульові мита в торгівлі між США і Європою

 

Американський мільярдер Ілон Маск, призначений президентом США Дональдом Трампом керівником департаменту ефективності уряду, сподівається на те, що Європа і США зможуть дійти до нульових мит у торгівлі.

"Я сподіваюся, що, врешті-решт, усі погодяться з тим, що і Європа, і Сполучені Штати повинні, на мій погляд, в ідеалі перейти до ситуації з нульовими митами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою", - цитує телеканал CNN виступ Маска через відеозв'язок на конгресі партії "Ліга" у Флоренції, організованому італійським віцепрем'єром Маттео Сальвіні.

CNN звертає увагу, що заява Маска прозвучала після того, як Трамп у середу оголосив про введення 20-відсоткових мит на товари з Європейського союзу.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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