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Nissan заявляє, що не буде приймати нові замовлення в США на Infiniti
08:30 07.04.2025 |
Nissan Motor заявила, що не буде приймати нові замовлення з США на два позашляховики Infiniti з Мексики, після введення мит на автомобілі Дональдом Трампом, що призвело до різкого скорочення обсягів виробництва на заводі.
Про це повідомляє Reuters.
Nissan не прийматиме жодних додаткових замовлень на позашляховики Infiniti QX50 і QX55 для американського ринку, що виробляються на заводі COMPAS, яким він керує спільно з Mercedes-Benz в Мексиці. У Nissan заявили, що виробництво цих моделей, які продаються на інших ринках, буде продовжено.
Японський автовиробник заявив, що тепер він збереже дві зміни виробництва позашляховика Rogue на своєму заводі в Смірні, штат Теннессі, хоча у січні оголошував, що припинить роботу однієї з двох змін цього місяця.
Однак ці моделі Infiniti були експортовані з Мексики лише до США, згідно з даними Національного агентства статистики Мексики.
Представник японської компанії Nissan заявив, що моделі виробляються і експортуються на такі ринки, як Мексика, Панама, Близький Схід і Канада.
Nissan зазнає труднощів у США через старіння модельного ряду і відсутність гібридних моделей.
Компанія особливо вразлива до нових тарифів, оскільки вона експортує найбільшу кількість автомобілів з Мексики до США серед усіх японських автовиробників.
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