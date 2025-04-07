Nissan заявляє, що не буде приймати нові замовлення в США на Infiniti

Nissan Motor заявила, що не буде приймати нові замовлення з США на два позашляховики Infiniti з Мексики, після введення мит на автомобілі Дональдом Трампом, що призвело до різкого скорочення обсягів виробництва на заводі.

Про це повідомляє Reuters.

Nissan не прийматиме жодних додаткових замовлень на позашляховики Infiniti QX50 і QX55 для американського ринку, що виробляються на заводі COMPAS, яким він керує спільно з Mercedes-Benz в Мексиці. У Nissan заявили, що виробництво цих моделей, які продаються на інших ринках, буде продовжено.

Японський автовиробник заявив, що тепер він збереже дві зміни виробництва позашляховика Rogue на своєму заводі в Смірні, штат Теннессі, хоча у січні оголошував, що припинить роботу однієї з двох змін цього місяця.

Однак ці моделі Infiniti були експортовані з Мексики лише до США, згідно з даними Національного агентства статистики Мексики.

Представник японської компанії Nissan заявив, що моделі виробляються і експортуються на такі ринки, як Мексика, Панама, Близький Схід і Канада.

Nissan зазнає труднощів у США через старіння модельного ряду і відсутність гібридних моделей.

Компанія особливо вразлива до нових тарифів, оскільки вона експортує найбільшу кількість автомобілів з Мексики до США серед усіх японських автовиробників.