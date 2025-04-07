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Jaguar Land Rover призупиняє експорт до США через тарифи Трампа
08:25 07.04.2025 |
Один з найбільших британських автовиробників Jaguar Land Rover призупинить поставки своїх автомобілів до США цього місяця, оскільки компанія вирішує, як пом'якшити витрати, пов'язані зі введенням 25% тарифів президентом Дональдом Трампом.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
Уряд США запровадив 25% мита на імпортні автомобілі, яке набуло чинності в четвер.
«США є важливим ринком для розкішних брендів JLR. Ми вводимо в дію наші короткострокові заходи, включаючи паузу в постачанні у квітні, оскільки ми розробляємо наші середньо- та довгострокові плани», - йдеться у повідомленні компанії.
За 12 місяців до березня 2024 року компанія Jaguar Land Rover продала 430 000 автомобілів, з яких майже чверть - у Північній Америці, згідно з останнім річним звітом. У січні компанія повідомила про падіння квартального прибутку до оподаткування на 17%.
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