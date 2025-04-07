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Трамп відреагував на падіння ринків на тлі нових мит: «Іноді потрібні ліки»
08:16 07.04.2025 |
Попри втрати на ринках у трильйони доларів, президент США Дональд Трамп не відмовляється від митної політики. Він порівняв нові тарифи з "ліками".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під час розмови з журналістами на борту Air Force One американський лідер зазначив, що іноземним урядам доведеться заплатити "багато грошей" за скасування нових мит.
Трамп зауважив, що його не турбують втрати ринку, які вже "знищили" майже 6 трильйонів доларів вартості акцій США.
Західні ЗМІ звертають увагу, що фінансові ринки при цьому вказують на можливість ще одного тижня значних втрат.
"Я не хочу, щоб щось впало. Але іноді потрібно приймати ліки, щоб щось виправити", - сказав Трамп.
Також президент США розповів, що розмовляв на вихідних з лідерами з країн Європи та Азії, які сподіваються переконати його знизити на 50% тарифи, що набудуть чинності цього тижня. Проте, він відмовився від уточнень.
"Вони сідають за стіл переговорів. Вони хочуть говорити, але розмов не буде, якщо вони не платять нам багато грошей на щорічній основі", - сказав американський президент.
Оголошення президента США Трампа про мита минулого тижня сколихнуло економіки в усьому світі, звертає увагу Reuters, викликавши побоювання глобальної торгової війни та рецесії, а також послідувала заява Китаю про зміну тарифів у відповідь.
У недільних ранкових ток-шоу провідні економічні радники Трампа намагалися зобразити тарифи як розумну зміну позиції США у світовому торговому порядку. Вони також намагалися мінімізувати економічні потрясіння від бурхливого впровадження минулого тижня.
Ф'ючерси на акції Уолл-стріт відкрилися різким падінням у неділю, що свідчить про подальшу турбулентність.
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