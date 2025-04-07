У США пройшли масові протести проти політики Трампа. Він тим часом грав у гольф

Натовпи ліберальних протестувальників зібралися в американських містах на маніфестації проти політики президента Дональда Трампа. Це найбільша загальнонаціональна акція протесту в США відколи Трамп обійняв посаду.

Організатори кампанії Hands Off ("Руки геть") планували акції у 1200 місцях у всіх 50 штатах. У суботу великі натовпи людей можна було спостерігати, зокрема, у Бостоні, Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі та Вашингтоні.

Протестувальники висловлювали незгоду з політикою Трампа, починаючи від соціальних і закінчуючи економічними питаннями.

Серед населення великих міст США переважають противники Трампа. Проте публічних протестів останніми місяцями було небагато. Коментатори у ЗМІ пояснюють це різними причинами: від втоми та депресії ліберальної частини американського суспільства від багаторічної культурної війни до страху, що це спровокує Трампа відповісти насильством.

Протестувальники проти політики Трампа в Нью-Йорку

Вже під час протестів за расову справедливість у 2020 році багато прихильників Трампа закликали його застосувати Акт про повстання, виданий на зорі американської незалежності у 1807 році, та ввести війська у великі міста. Під час свого другого терміну Трамп мало зважає на неписані, а нерідко і на писані норми американської політики і оточує себе лояльними людьми, готовими виконати будь-який його наказ.

Після оголошення Трампом високих митних тарифів на імпорт демонстрації солідарності пройшли й у багатьох інших країнах, зокрема у Лондоні, Парижі та Берліні.

Протестувальник у Лондоні тримав унітазну щітку, яка нагадувала Трампа

У Бостоні деякі протестувальники заявили, що вийти на вулиці їх мотивували імміграційні рейди на студентів американських університетів, які призвели до арештів і депортації.

Студентка юридичного факультету Кеті Сміт навела BBC News приклад турецької студентки-міжнародниці Румейси Озтюрк, арешт якої минулого місяця американськими агентами в масках біля Бостонського університету Тафтса потрапив на камери.

"Ви можете вийти сьогодні, або вас можуть забрати пізніше, - сказала вона. - Я зазвичай не з тих, хто протестує".

У Лондоні протестувальники тримали плакати з написами "WTAF America?", "Припиніть ображати людей" і "Він ідіот".

Вони скандували "Руки геть від Канади", "Руки геть від Гренландії" та "Руки геть від України", маючи на увазі зміни Трампа у зовнішній політиці США.

Трамп неодноразово висловлював зацікавленість в анексії Канади та Гренландії. Він також вступив у публічну суперечку з президентом України Володимиром Зеленським і намагався домовитися про мирну угоду між Україною та Росією.

Протестувальники у Вашингтоні





У Вашингтоні на мітингу виступили законодавці Демократичної партії. Вони особливо багато говорили про вплив багатих донорів Трампа, насамперед Ілона Маска. Конгресмен із Флориди Максвелл Фрост назвав це "поглинанням нашого уряду мільярдерами".

"Коли ви крадете у народу, чекайте, що народ повстане. У виборчих урн і на вулицях", - підкреслив політик.

Одна протестувальниця у Вашингтоні на ім'я Тереза ​​розповіла ВВС, що вона вийшла на демонстрацію, бо "ми втрачаємо свої демократичні права".

"Я дуже стурбована скороченнями, які вони роблять у федеральному уряді", - сказала вона та додала, що її також хвилюють пенсійні та освітні виплати.

На запитання, чи думає вона, що Трамп отримав сигнал протестувальників, вона відповіла: "Ну, давайте подивимося. Трамп грає у гольф майже кожен день".

Трамп у суботу не проводив жодних публічних заходів. Натомість він грав у гольф у Мар-а-Лаго і має намір продовжувати грати і в неділю.

Протестувальники у місті Нові, штат Мічиган

Протести відбулися після важкого тижня для президента та його союзників. Республіканці перемогли на позачергових виборах до Конгресу Флориди у вівторок, за якими уважно спостерігали, але з меншою перевагою, ніж вони сподівалися.

Тим часом виборці у Вісконсині обрали суддю-демократку до Верховного суду штату, категорично відхиливши кандидата від Республіканської партії, якого підтримував Маск.

В обох штатах демократи намагалися викликати гнів виборців до політики адміністрації Трампа та впливу Ілона Маска.

Протестувальник у місті Нові, штат Мічиган, тримає плакат, який критикує політику Маска щодо скорочення держслужбовців

Деякі опитування показують, що рейтинг схвалення президента Трампа дещо знижується.

Опитування Reuters/Ipsos, опубліковане на початку минулого тижня, показало, що його рейтинг впав до 43%, що є найнижчим показником з моменту початку другого терміну Трампа в січні. Коли він офіційно обійняв посаду 20 січня, його рейтинг схвалення становив 47%.

Те саме опитування показало, що 37% американців схвалюють його управління економікою, тоді як 30% схвалюють його стратегію щодо зниження вартості життя в США.

Інше нещодавнє опитування, проведене Harvard Caps/Harris, показало, що 49% зареєстрованих виборців схвалюють роботу Трампа на посаді, порівняно з 52% минулого місяця. Однак те саме опитування показало, що 54% ​​виборців вважають, що він виконує свою роботу краще, ніж Джо Байден на посаді президента.

У Вашингтоні протестувальники звернули увагу на рішення Трампа ввести мита на населений пінгвінами австралійський острів

Білий дім оприлюднив заяву, в якій захистив позицію Трампа.

"Позиція президента Трампа чітка: він завжди захищатиме соціальне забезпечення, Medicare та Medicaid для відповідних бенефіціарів. Тим часом позиція демократів передбачає надання пільг соціального забезпечення, Medicare та Medicaid нелегальним іноземцям, що призведе до банкрутства цих програм і розчавить американців похилого віку".

Том Гоуман, виконувач обов'язки глави імміграційної поліції ICE, в інтерв'ю консервативному каналу Fox News відгукнувся про протестувальників зневажливо: "Вони можуть протестувати біля порожнього будинку, скільки хочуть... Протести та мітинги нічого не означають. Тож нехай йдуть і реалізують свої права згідно з Першою поправкою [про свободу слова]. Це нічого не змінить".