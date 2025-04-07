Фінансові новини
- |
- 07.04.25
- |
- 15:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Партія ув'язненого мера Стамбула переобрала лідера та закликає до дострокових виборів
08:37 07.04.2025 |
"Республіканська народна партія" Туреччини, до якої входить ув'язнений мер Стамбула і кандидат у президенти Екрем Імамоглу, переобрала свого лідера, задекларувала наміри добиватися звільнення Імамоглу, а також закликала до дострокових виборів.
Про це повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".
За підсумками позачергового з'їзду 6 квітня Республіканська народна партія переобрала своїм лідером Озгюра Озеля, який був єдиним претендентом на цю роль. Його підтримали 1171 голосом. Всього були присутні 1350 делегатів.
Крім того, були обрані інші очільники керівних органів політсили, що пов'язано з юридичними процедурами проти партії за нібито порушення під час попереднього з'їзду у 2023 році.
Озель заявив, що партія продовжить боротьбу за звільнення Імамоглу та інших затриманих опозиційних мерів.
"Ми продовжимо наші мітинги й протести у найближчі дні. Кожними вихідними ми будемо у провінційних містах, і кожної середи будуть вечірні демонстрації в одному з районів Стамбула", - оголосив він.
"Закликаю президента Ердогана: ходімо на дільниці, якщо ви не боїтесь волі народу. Давайте зробимо це у першій половині червня або у листопаді. Цей з'їзд позначає також початок нашої кампанії за дострокові вибори", - заявив Озель.
Арешт мера Стамбулу Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії і часто вступали в сутички з поліцією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна відправить до Вашингтона делегацію для продовження переговорів щодо угоди про надра
|Глава мінфіну США розкритикував Зеленського та його оточення
|Україна обрала юридичну компанію для супроводу угоди про надра зі США - Президент
|Війська Росії цілеспрямовано вдарили дроном по Херсонській ТЕЦ – президент
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Rheinmetall посилює виробництво пороху, купуючи німецького виробника нітроцелюлози
|У ПАРЄ голосуватимуть щодо притягнення до відповідальності РФ за агресію проти України
|Саудівська Аравія знизила ціни на нафту в Азії
|SpaceX отримала багатомільярдний контракт від уряду США
|Президент Сербії призначив прем'єром ендокринолога без політичного досвіду
|Південна Корея визначила дату дострокових виборів президента
Бізнес
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів
|Samsung подає новий позов проти китайського виробника дисплеїв BOE
|TikTok ймовірно оштрафують на €500 млн за передачу даних з ЄС до Китаю — Bloomberg
|Amazon готується до запуску перших інтернет-супутників для конкуренції зі Starlink
|Оголошена вартість та характеристики хмарного ПК Windows 365 Link
|Техніка Apple може подорожчати. NYT оцінив вплив нових мит Трампа
|Reuters: Нові мита Трампа охоплять імпорт авто та запчастин на понад $460 млрд на рік