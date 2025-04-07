Партія ув'язненого мера Стамбула переобрала лідера та закликає до дострокових виборів





"Республіканська народна партія" Туреччини, до якої входить ув'язнений мер Стамбула і кандидат у президенти Екрем Імамоглу, переобрала свого лідера, задекларувала наміри добиватися звільнення Імамоглу, а також закликала до дострокових виборів.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".

За підсумками позачергового з'їзду 6 квітня Республіканська народна партія переобрала своїм лідером Озгюра Озеля, який був єдиним претендентом на цю роль. Його підтримали 1171 голосом. Всього були присутні 1350 делегатів.

Крім того, були обрані інші очільники керівних органів політсили, що пов'язано з юридичними процедурами проти партії за нібито порушення під час попереднього з'їзду у 2023 році.

Озель заявив, що партія продовжить боротьбу за звільнення Імамоглу та інших затриманих опозиційних мерів.

"Ми продовжимо наші мітинги й протести у найближчі дні. Кожними вихідними ми будемо у провінційних містах, і кожної середи будуть вечірні демонстрації в одному з районів Стамбула", - оголосив він.

"Закликаю президента Ердогана: ходімо на дільниці, якщо ви не боїтесь волі народу. Давайте зробимо це у першій половині червня або у листопаді. Цей з'їзд позначає також початок нашої кампанії за дострокові вибори", - заявив Озель.

Арешт мера Стамбулу Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії і часто вступали в сутички з поліцією.