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ЄС ризикує віддати Путіну 240 млрд євро, якщо Орбан заблокує санкції, - МЗС Естонії
08:56 07.04.2025 |
Якщо Угорщина заблокує продовження санкцій проти Росії, Євросоюзу доведеться передати Путіну 240 млрд євро заморожених активів.
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
У коментарі одному з видань у Брюсселі, він назвав російського диктатора Володимира Путіна "брехуном" і закликав конфіскувати заморожені активи Росії.
"Ми заморозили активи у сфері нерухомості в Європі на суму 240 млрд доларів і більше. Гроші російського Центробанку здебільшого перебувають у Бельгії", - сказав глава естонського МЗС.
Чиновник пояснив, що рішення про продовження санкцій ЄС проти РФ мають ухвалювати кожні шість місяців. І під час кожного такого голосування необхідна угода Угорщини (зокрема, перед цим Цакхна говорив про прем'єр-міністра Віктора Орбана). Якщо цього разу в червні рішення буде заблоковано, це загрожує поверненням заморожених коштів назад Росії.
"Якщо вони (Угорщина - ред.) це заблокують у червні, то не тільки санкції закінчаться, а й нам доведеться передати 240 млрд євро Путіну. Як глави держав і урядів мають намір пояснити громадянам Європи, що вони передають Путіну гроші, які він має намір використати не тільки проти України, а й проти нас? Тому нам доведеться конфіскувати ці активи", - сказав він виданню на полях зустрічі глав МЗС країн НАТО в Брюсселі.
Також Маргус Цахкна додав, що юридична можливість для цього є.
"Ми не повинні залишати Бельгію на самоті. Ми також повинні гарантувати, що навіть якщо не буде одностайного рішення, гроші не будуть передані. Не можна "вимагати гроші від наших платників податків на підтримку України, а не від Росії, яка є агресором", - резюмував він.
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