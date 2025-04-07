Мита Трампа залишаться в силі «на дні і тижні», відстрочки не буде, - міністр торгівлі США

США не збирається відкладати введення в дію нових мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом, попри бажання низки країн переглянути ці мита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра торгівлі Говарда Лутніка в інтерв'ю CBS.

Нові американські мита залишаться чинними надовго, наголосив міністр торгівлі США.

"Жодної відстрочки немає. Вони точно залишаться з нами на дні й тижні - це очевидно. Президенту (США Дональду Трампу - ред.) потрібно перезапустити світову торгівлю", - зазначив Лутнік.

Лутнік додав, що у всіх країн, мовляв, торговий профіцит, а в США - торговий дефіцит, тому нові тарифи мають змінити цю ситуацію.

"Ми розплачуємося нашим майбутнім і нашими життями. Країни світу обкрадають нас, і це має припинитися. Президент чітко дав зрозуміти, що це політика", - наголосив міністр торгівлі.