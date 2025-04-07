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Мита Трампа залишаться в силі «на дні і тижні», відстрочки не буде, - міністр торгівлі США
08:09 07.04.2025 |
США не збирається відкладати введення в дію нових мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом, попри бажання низки країн переглянути ці мита.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра торгівлі Говарда Лутніка в інтерв'ю CBS.
Нові американські мита залишаться чинними надовго, наголосив міністр торгівлі США.
"Жодної відстрочки немає. Вони точно залишаться з нами на дні й тижні - це очевидно. Президенту (США Дональду Трампу - ред.) потрібно перезапустити світову торгівлю", - зазначив Лутнік.
Лутнік додав, що у всіх країн, мовляв, торговий профіцит, а в США - торговий дефіцит, тому нові тарифи мають змінити цю ситуацію.
"Ми розплачуємося нашим майбутнім і нашими життями. Країни світу обкрадають нас, і це має припинитися. Президент чітко дав зрозуміти, що це політика", - наголосив міністр торгівлі.
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