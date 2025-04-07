Вартість іранської валюти впала до рекордно низького рівня на тлі «максимального тиску» США

Національна валюта Ірану, ріал, впала до рекордно низького рівня по відношенню до долара США на тлі дії стратегії «максимального тиску» президента США Дональда Трампа на економіку Ісламської республіки.

Станом на 5 квітня долар коштував більше ніж 1 мільйон ріалів на валютних ринках.

Агенція AP повідомила, що на вулиці Фірдоусі в Тегерані, серці валютних ринків Ірану, деякі торговці вимкнули електронні вивіски з поточним курсом, бо зростає очікування, що ріал, ймовірно, падатиме далі.

Трамп відновив кампанію «максимального тиску» на економіку Ірану, яку він розпочав під час свого першого терміну, оскільки Вашингтон прагне змусити Тегеран вести переговори щодо його ядерної програми.

Тегеран стверджує, що його ядерний сектор призначений виключно для цивільних цілей, тоді як Сполучені Штати звинувачують Іран у спробі розробити ядерну зброю.

«Кампанія максимального тиску спустошила економіку Ірану й позбавила її критично важливих ресурсів. Ядерний Іран - не варіант», - заявив 1 квітня американський законодавець Майк Лоулер (республіканець від Нью-Йорка).

Законодавці-демократи також визнали загрозу з боку Ірану, але наголосили на важливості дипломатії. У 2018 році Трамп вивів Сполучені Штати з іранської ядерної угоди 2015 року, підписаної зі світовими державами, і відновив санкції, які були зняті в обмін на обмеження ядерної програми Тегерана.

Коли угода набула чинності, ріал торгувався на рівні 32 000 за долар.

Трамп погрожував завдати удару по Ірану, якщо той не досягне угоди з Вашингтоном. Тегеран відкинув ці погрози, назвавши їх «образою» миру й безпеки.

Наприкінці березня Іран офіційно відповів на лист, надісланий Трампом, у якому той пропонував прямі переговори для досягнення нової ядерної угоди.

Іран відмовився від прямих переговорів, поки триває кампанія «максимального тиску», але суперечливі зауваження Тегерана змусили деяких експертів припустити, що такі переговори можуть відновитися.

Громадське обурення в Ірані зростає в той час, як стан економіки країни, яка страждає від труднощів, погіршується під впливом руйнівних санкцій США, що чинить тиск на президента-реформатора Масуда Пезешкіана, який був обраний у 2024 році і це породило надії на покращення відносин із Заходом.