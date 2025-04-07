Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сенат США проголосував за підвищення боргової стелі на $5 трлн

 

Сенат США вранці у суботу, 5 квітня, схвалив бюджетну резолюцію після нічної сесії з голосуванням за понад 20 поправок. Це важливий документ, який дозволить республіканцям профінансувати амбіційний порядок денний президента Дональда Трампа щодо податків, енергетики та кордону, пише Axios.

Бюджетна резолюція, ухвалена з результатом 51 "за" і 48 "проти", передбачає підвищення стелі державного боргу на $5 трильйонів - до $41,1 трильйона. Якщо стелю держборгу не піднімуть, за оцінками Бюджетного управління Конгресу США, здатність уряду запозичувати за допомогою встановлених "надзвичайних заходів" вичерпається до серпня або вересня 2025 року.

Резолюція зробить податкові пільги Трампа 2017 року постійними.

І також у ній передбачено $1,5 трильйона доларів на інші податкові ініціативи Трампа, $175 мільярдів на кордон і $150 мільярдів на оборону.

Демократи, які голосували проти закону, назвали його зрадою.

"Дональд Трамп зрадив американський народ. Сьогодні ввечері республіканці в Сенаті приєдналися до нього у цій зраді. Голосуючи за цей законопроєкт, сенатори-республіканці стали на бік мільярдерів проти середнього класу, виявляючи цілковиту покірність Дональду Трампу", - заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер із Нью-Йорка після голосування.

Резолюцію, яка слугує чернеткою для остаточної редакції, ще має бути ухвалено Палатою представників, де є певні відмінності щодо основних положень. Потім обидві палати зведуть два тексти в спільну бюджетну резолюцію, яку потрібно буде ухвалити у Сенаті простою більшістю голосів, пояснює процедуру The Hill.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,1485
 0,36
EUR
 1
 45,5524
  0,3007
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7082  0,24 0,58 41,3846  0,11 0,26
EUR 44,8600  0,29 0,65 45,7196  0,42 0,91

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,11 0,27 41,1150  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес