Сенат США проголосував за підвищення боргової стелі на $5 трлн

Сенат США вранці у суботу, 5 квітня, схвалив бюджетну резолюцію після нічної сесії з голосуванням за понад 20 поправок. Це важливий документ, який дозволить республіканцям профінансувати амбіційний порядок денний президента Дональда Трампа щодо податків, енергетики та кордону, пише Axios.

Бюджетна резолюція, ухвалена з результатом 51 "за" і 48 "проти", передбачає підвищення стелі державного боргу на $5 трильйонів - до $41,1 трильйона. Якщо стелю держборгу не піднімуть, за оцінками Бюджетного управління Конгресу США, здатність уряду запозичувати за допомогою встановлених "надзвичайних заходів" вичерпається до серпня або вересня 2025 року.

Резолюція зробить податкові пільги Трампа 2017 року постійними.

І також у ній передбачено $1,5 трильйона доларів на інші податкові ініціативи Трампа, $175 мільярдів на кордон і $150 мільярдів на оборону.

Демократи, які голосували проти закону, назвали його зрадою.

"Дональд Трамп зрадив американський народ. Сьогодні ввечері республіканці в Сенаті приєдналися до нього у цій зраді. Голосуючи за цей законопроєкт, сенатори-республіканці стали на бік мільярдерів проти середнього класу, виявляючи цілковиту покірність Дональду Трампу", - заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер із Нью-Йорка після голосування.

Резолюцію, яка слугує чернеткою для остаточної редакції, ще має бути ухвалено Палатою представників, де є певні відмінності щодо основних положень. Потім обидві палати зведуть два тексти в спільну бюджетну резолюцію, яку потрібно буде ухвалити у Сенаті простою більшістю голосів, пояснює процедуру The Hill.