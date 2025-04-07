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АНАЛІТИКА

Канада першою в G7 ліцензувала будівництво малого модульного реактора

 Малий модульний реактор BWRX-300

Канадська комісія з ядерної безпеки ліцензувала будівництво першого в країні малого модульного реактора. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Реактор BWRX-300 від GE Hitachi побудують на майданчику АЕС Дарлінгтон, розташованому на березі озера Онтаріо.

Ліцензія чинна до 31 березня 2035 року.

Рішення комісії не дозволяє експлуатацію реактора - це буде предметом майбутніх слухань та окремої ліцензії, вказує галузеве видання World Nuclear News.

Компанія Ontario Power Generation подала заявку на підготовку майданчика для реактора ще у вересні 2006 року. У 2012 році уряд Канади визнав, що новий ядерний проєкт навряд чи спричинить значний негативний вплив на навколишнє середовище.

У грудні 2021 року OPG оголосила, що вибрала для будівництва дизайн реактора BWRX-300. Компанія подала заявку на отримання ліцензії на будівництво в жовтні 2022 року.

У січні 2025 року, оголошуючи про укладання контракту з компанією BWX Technologies на виготовлення корпусу реактора під тиском для першого модульного реактора малої потужності (SMR) у Дарлінгтоні, компанія GE Hitachi повідомила, що підготовчі роботи на майданчику в Дарлінгтоні було завершено, "а будівництво першого блоку очікується пізніше цього року за умови отримання дозволу від регуляторних органів, і початок комерційної експлуатації планується до кінця 2029 року".

"Рішення надати OPG ліцензію на будівництво першої з чотирьох ММР - це важлива віха. Тепер ми чекаємо дозволу від уряду Онтаріо для наступних кроків", - йдеться в коментарі Ontario Power Generation.

Канадський малий модульний реактор стане першим у своєму роді в усій Великій сімці.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Канада
 

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