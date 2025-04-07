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АНАЛІТИКА

Міністр фінансів США звинуватив китайський DeepSeek у падінні фондового ринку

 

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що падіння фондового ринку більше пов'язане з появою цього року китайського ШІ-додатка DeepSeek, аніж з економічною політикою президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє New York Post, передає Укрінформ.

«Всім, хто вважає, що всі ці падіння ринку пов'язані з економічною політикою президента, я можу сказати, що падіння ринку почалося з оголошення китайської компанії DeepSeek про створення штучного інтелекту», - сказав Бессент в інтерв'ю американському блогеру Такеру Карлсону.

За словами міністра, те, що відбувається з фондовим ринком, «швидше проблема Mag 7, а не проблема MAGA», маючи на увазі акції Magnificent 7 - групи найвпливовіших компаній на фондовому ринку США, що включає Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA і Tesla.

Акції США впали на близько 10% за два дні, відколи Трамп оголосив про нову митну політику з низкою країн світу, яка виявилась агресивнішою, аніж очікували аналітики та інвестори. Це падіння аналітики ринку та великі інвестори пояснюють агресивним натиском Трампа на тарифи, які, на думку більшості економістів і голови Федерального резерву, можуть спровокувати інфляцію та зашкодити економічному зростанню.

Водночас видання зазначає, що акції дійсно зазнали удару наприкінці січня, коли китайський стартап DeepSeek запустив ШІ-асистента, який, за його словами, використовує менше даних і коштує вдвічі дешевше, ніж існуючі сервіси. Це призвело до рекордної одноденної втрати майже 600 мільярдів доларів вартості акцій виробника ШІ-чіпів Nvidia, одного з Mag 7.

Але незабаром ситуація стабілізувалася і до середини лютого базовий індекс S&P 500 знову сягнув рекордно високого рівня. Наприкінці лютого акції знову почали падати, після опитування, яке показало песимістичне ставлення до перспектив економіки та побоювання, що бажання Трампа запровадити нові мита призведе до зростання інфляції.

З 19 лютого S&P втратив майже 14%, а вартість американського фондового ринку скоротилась майже на 10 трильйонів доларів.

Тим часом Бессент також розповів, що адміністрація Трампа зберігає політику «сильного долара» та заперечив твердження аналітиків про те, що запровадження нових мит - це навмисна спроба послабити долар.
Ключові теги: США
 

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