Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США

Уже цього тижня Nintendo відкриє попередні замовлення консолі Switch 2, але, як виявилося, для геймерів зі США ця тема поки що не актуальна.

Nintendo заздалегідь оголосила, що в США з 9 квітня можна оформити попереднє замовлення на Switch 2, але трапилася подія, яка торкнулася практично кожної держави: адміністрація Трампа оголосила про введення безпрецедентних торговельних мит, які в деяких випадках досягають 50%.

У зв'язку з цим Nintendo повідомила, що переносить на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США, щоб оцінити для себе потенційний вплив тарифів.

Цією новиною поділилася редакція порталу The Verge, але офіційної заяви Nintendo наразі не було.

У геймерів з інших країн нічого не змінилося: вони, як і раніше, зможуть оформити попередні замовлення з 8 квітня, а продажі консолі стартують 5 червня.

Найімовірніше, вартість Nintendo Switch 2 у США буде змінена, в іншому світі вона коштуватиме $/€450.