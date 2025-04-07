Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США

 

Уже цього тижня Nintendo відкриє попередні замовлення консолі Switch 2, але, як виявилося, для геймерів зі США ця тема поки що не актуальна.

Nintendo заздалегідь оголосила, що в США з 9 квітня можна оформити попереднє замовлення на Switch 2, але трапилася подія, яка торкнулася практично кожної держави: адміністрація Трампа оголосила про введення безпрецедентних торговельних мит, які в деяких випадках досягають 50%.

У зв'язку з цим Nintendo повідомила, що переносить на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США, щоб оцінити для себе потенційний вплив тарифів.

Цією новиною поділилася редакція порталу The Verge, але офіційної заяви Nintendo наразі не було.

У геймерів з інших країн нічого не змінилося: вони, як і раніше, зможуть оформити попередні замовлення з 8 квітня, а продажі консолі стартують 5 червня.

Найімовірніше, вартість Nintendo Switch 2 у США буде змінена, в іншому світі вона коштуватиме $/€450.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,1485
 0,36
EUR
 1
 45,5524
  0,3007
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7082  0,24 0,58 41,3846  0,11 0,26
EUR 44,8600  0,29 0,65 45,7196  0,42 0,91

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,11 0,27 41,1150  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес