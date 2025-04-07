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Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США
08:17 07.04.2025 |
Уже цього тижня Nintendo відкриє попередні замовлення консолі Switch 2, але, як виявилося, для геймерів зі США ця тема поки що не актуальна.
Nintendo заздалегідь оголосила, що в США з 9 квітня можна оформити попереднє замовлення на Switch 2, але трапилася подія, яка торкнулася практично кожної держави: адміністрація Трампа оголосила про введення безпрецедентних торговельних мит, які в деяких випадках досягають 50%.
У зв'язку з цим Nintendo повідомила, що переносить на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США, щоб оцінити для себе потенційний вплив тарифів.
Цією новиною поділилася редакція порталу The Verge, але офіційної заяви Nintendo наразі не було.
У геймерів з інших країн нічого не змінилося: вони, як і раніше, зможуть оформити попередні замовлення з 8 квітня, а продажі консолі стартують 5 червня.
Найімовірніше, вартість Nintendo Switch 2 у США буде змінена, в іншому світі вона коштуватиме $/€450.
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