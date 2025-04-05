Путін відібрав російський завод в одного з найбільших виробників ліків з Німеччини

Путін своїм указом передав АТ "Нижньогородський хіміко-фармацевтичний завод" ("Нижфарм"), що входить до складу німецького фармацевтичного концерну Stada, в управління маловідомій російській компанії.

Відповідний документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ, повідомляє російське опозиційне видання The Moscow Times.

Згідно із ним, 100% акцій "Нижфарму" передано в управління ТОВ "Фармірус".

З 2023 року ці акції належали зареєстрованій у Люксембурзі компанії Nidda Lynx S.a r.l., що входить до складу фармацевтичної групи Stada, штаб-квартира якої знаходиться в Німеччині. До цього "Нижфарм" з 2024 року належав безпосередньо Stada Arzneimittel. Ця компанія вважається одним із найбільших гравців на світовому фармацевтичному ринку.

За даними російських реєстрів, ТОВ "Фармірус" належить Ганні Залогіній. На своєму офіційному сайті компанія повідомляє, що займається комплексним постачанням лікарських препаратів та медичного обладнання за індивідуальними проєктами.

Російський "Нижфарм" спеціалізується на виробництві готових лікарських засобів: мазей, гелів, лініментів, супозиторіїв, таблеток та капсул. До складу підприємства входять виробничі потужності в Нижньому Новгороді та майданчик в Обнінську (Калузька область).

В останні роки "Нижфарм" не публікував свою фінансову звітність. Згідно з останніми доступними даними за 2020 рік, виторг підприємства становив 39 млрд рублів, при цьому компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 2,9 млрд рублів.