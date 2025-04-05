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АНАЛІТИКА

У ФРН схвалили танковий проєкт Rheinmetall, KNDS і Thales

У ФРН схвалили танковий проєкт Rheinmetall, KNDS і Thales

 

Федеральне відомство з картелів схвалило плани трьох виробників озброєнь - Rheinmetall, KNDS і Thales - щодо створення спільного підприємства для базування на території Німеччини.

"Ми все частіше бачимо проєкти співпраці між різними європейськими компаніями", - наводить агентство Reuters у п'ятницю, 4 квітня, слова Андреаса Мундта (Andreas Mundt), президента антимонопольного відомства, що знаходиться у Бонні.

Згідно з висновками фахівців, "попередні сфери діяльності Rheinmetall і KNDS значною мірою доповнюють один одного", а тому їхнє об'єднання допустиме.

Так, Rheinmetall, KNDS Germany, KNDS France і Thales отримають по 25 відсотків акцій компанії, яка розробляє бойовий танк нового покоління MGCS (Main Ground Combat System).

Метою франко-німецької програми озброєнь є заміна основних бойових танків - німецьких Leopard 2 і французьких Leclerc - єдиною наземною бойовою системою до 2040 року.

Акції Rheinmetall з початку війни РФ проти України значно зросли

З початку повномасштабної війни Росії проти України курс акцій Rheinmetall - найбільшого оборонного концерну у ФРН - збільшився вдесятеро. Якщо 23 лютого 2022 року одна акція компанії коштувала 96,8 євро, то за три роки, 26 лютого 2025 року, вона торгувалася на біржі Xetra вже по 968 євро. Акції інших оборонних компаній, таких як Hensoldt і Renk, також мають високий попит на біржі.

Концерн Rheinmetall виробляє танки, військові вантажівки, артилерію, зенітні комплекси та боєприпаси - озброєння, яке вкрай потрібне, зокрема, Збройним силам України (ЗСУ). Компанія постачає зброю Україні, а також співпрацює з низкою країн НАТО, які відчувають загрозу від Росії, і, як наслідок, інвестують більше коштів в оборону. Штаб-квартира компанії знаходиться в Дюссельдорфі, а найбільше виробництво розташоване у місті Унтерлюс у федеральній землі Нижня Саксонія.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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