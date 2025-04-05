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Трамп заявляє про готовність В'єтнаму скасувати мита проти США
23:13 04.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп обговорив у п'ятницю з генеральним секретарем ЦК Комуністичної партії та президентом В'єтнаму То Ламом готовність Ханоя скасувати всі мита в обмін на торговельну угоду зі США.
"Щойно у нас була дуже продуктивна телефонна розмова з То Ламом, генсеком ЦК Компартії В'єтнаму. Він сказав, що В'єтнам прагнутиме знизити свої мита аж до нуля, якщо їм вдасться домовитися зі США", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.
Також лідер США подякував в'єтнамському колезі від імені всієї країни й висловив сподівання на зустріч із ним у найближчому майбутньому.
У середу Трамп запровадив відповідні мита проти В'єтнаму в розмірі 46%. Вони почнуть діяти 9 квітня.
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