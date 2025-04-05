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Рубіо заперечив, що США обіцяли силою забрати Гренландію
23:08 04.04.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіо стверджує, що адміністрація Дональда Трампа не говорила про застосування сили для взяття під контроль Гренландії, але не допустить поширення там впливу Китаю чи Росії.
Про це він сказав на пресконференції у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 4 квітня, повідомляє "Європейська правда".
Рубіо наголосив, що "ніхто нічого не анексував", а майбутній статус Гренландії "буде залежати від гренландців".
У певний момент гренландці чітко дали зрозуміти, що хочуть бути незалежними від Данії. Данії слід зосередитися на тому, що гренландці не хочуть бути частиною Данії", - додав він.
Водночас держсекретар наголосив, що США - про що говорив і Дональд Трамп - не виключають нічого, "якщо на Гренландію зазіхне іноземна держава, така як Китай, Росія чи будь-хто інший".
"Саме це чітко дав зрозуміти віцепрезидент (Джей Ді Венс. - Ред.) минулого тижня під час свого візиту туди. У його заяві було дуже чітко сказано, що ми будемо поважати самовизначення народу Гренландії", - вважає Рубіо.
Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії. Зокрема повідомлялось, що у Трампа почали вивчати вартість захоплення Гренландії.
У Данії називають заяви з боку США неприйнятними.
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