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Європа готується до напливу китайських товарів після мит Трампа
18:09 04.04.2025 |
Європа готується до напливу китайських товарів після введення американських тарифів, що створює нові економічні ризики для континенту.
Про це пише Financial Times.
Аналітики попереджають, що потік дешевих китайських товарів, зокрема електротоварів та машинобудування, може серйозно вплинути на європейських виробників.
"Негайний торговий шок в Азії, ймовірно, відіб'ється на Європі", - зазначив головний економіст Deutsche Bank Робін Вінклер. Китайські виробники, стикаючись з суворими тарифами США, намагатимуться перенаправити свою продукцію на європейські ринки.
Європейська комісія вже вживає заходів, посилюючи контроль над імпортними потоками та готуючи нові мита для захисту своїх ринків. Високопосадовий дипломат ЄС зазначив: "Нам доведеться вжити захисних заходів для більшої кількості наших галузей".
"Ми дуже стурбовані тим, що це стане ще однією точкою напруги у відносинах з Китаєм. Я не очікую, що вони змінять свою модель експорту надлишкових потужностей", - додав дипломат.
Підвищення китайського експорту до Європи може також мати негативний вплив на європейську інфляцію, що призведе до подальшого зниження процентних ставок Європейським центральним банком.
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