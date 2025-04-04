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Суд проти Трампа: юридична група оскаржує мита на китайські товари
18:06 04.04.2025 |
Юридична група New Civil Liberties Alliance подала позов до президента США Дональда Трампа через введення ним мит на китайські товари.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що позов було подано 3 квітня, а 2 квітня Трамп ухвалив рішення про запровадження мита, що, на думку позивача, є незаконним.
Фірма Simplified, що спеціалізується на продажу канцтоварів, стверджує, що зазнає значних збитків через ці "неконституційні" мита. Старший судовий радник позивача, Ендрю Морріс, заявив: "Використовуючи надзвичайні повноваження для запровадження всеосяжного мита на імпорт із Китаю, що не передбачено законом, президент Трамп зловживає цими повноваженнями, узурпуючи право Конгресу контролювати мита і порушуючи поділ влади, передбачений Конституцією."
Позов подано до федерального суду Флориди, і він може стати першим юридичним оскарженням нових мит США. У позові також вказано Департамент внутрішньої безпеки та його високопосадовців як відповідачів.
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