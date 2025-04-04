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АНАЛІТИКА

Президент Вірменії підписав закон про рух країни в ЄС

 

Вірменський президент Ваагн Хачатурян 4 квітня підписав закон про початок вступу Вірменії до Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба вірменського лідера, пише "Європейська правда".

Після підписання президентом закон про вступ Вірменії до ЄС, остаточно схвалений парламентом 26 березня, набуває чинності. Тепер євроінтеграція стала частиною вірменського законодавства.

В уряді Вірменії раніше пояснювали, що ухвалення законопроєкту про початок вступу Вірменії в ЄС саме по собі не є заявкою на членство, але закріплює поглиблення двосторонніх відносин.

Вірменський прем'єр Нікол Пашинян раніше наголошував, що потенційне рішення щодо вступу Вірменії в ЄС має бути схвалене на референдумі.

У Вірменії також кажуть, що поки залишаться у торговому союзі з Росією, але у Москві говорили, що країні "всидіти на двох стільцях не вдасться".
Ключові теги: Вірменія, ЄС
 

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