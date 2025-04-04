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АНАЛІТИКА

Мідь впала в ціні максимально з липня 2022 року на новинах про мита

 

Мідь під час сесії у п'ятницю подешевшала на Лондонській біржі металів (LME) на 5,1% - до $8890,5 за тонну.

Це максимальне падіння з липня 2022 року.

Інвестори побоюються глобальної рецесії через ескалацію торговельної війни після оголошення в середу президентом США Дональдом Трампом масштабних мит на товари з багатьох інших держав.

Влада Китаю у відповідь ухвалила рішення обкласти 34-відсотковими митами весь імпорт зі Штатів з 10 квітня.

Найближчими тижнями мідь напевно подешевшає ще на 8-10%, вважає керівник напряму досліджень на світовому ринку сировинних товарів Citigroup Макс Лейтон.

"Це досить чудова можливість бути "ведмедем" і грати на зниження в найближчі два-три місяці", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg Television.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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