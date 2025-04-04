Фінансові новини
- |
- 04.04.25
- |
- 19:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мідь впала в ціні максимально з липня 2022 року на новинах про мита
16:44 04.04.2025 |
Мідь під час сесії у п'ятницю подешевшала на Лондонській біржі металів (LME) на 5,1% - до $8890,5 за тонну.
Це максимальне падіння з липня 2022 року.
Інвестори побоюються глобальної рецесії через ескалацію торговельної війни після оголошення в середу президентом США Дональдом Трампом масштабних мит на товари з багатьох інших держав.
Влада Китаю у відповідь ухвалила рішення обкласти 34-відсотковими митами весь імпорт зі Штатів з 10 квітня.
Найближчими тижнями мідь напевно подешевшає ще на 8-10%, вважає керівник напряму досліджень на світовому ринку сировинних товарів Citigroup Макс Лейтон.
"Це досить чудова можливість бути "ведмедем" і грати на зниження в найближчі два-три місяці", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg Television.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Колишньому комбату Лапіну, який брав участь в обороні Харківщини, змінено запобіжний захід
|Китай відповів Трампу: вводить мито розміром 34% на всі товари зі США
|Сибіга: Україна ніколи не прийме право вето третьої країни на її членство в НАТО
|Митні війни Трампа: чи постраждає від них Україна?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Європа готується до напливу китайських товарів після мит Трампа
|Суд проти Трампа: юридична група оскаржує мита на китайські товари
|ЗМІ: адміністрація Трампа поновила продаж штурмових гвинтівок Ізраїлю
|Уряд Норвегії схвалив збільшення допомоги Україні до майже $8 млрд цьогоріч
|«Китай зробив помилку»: Трамп відреагував на введені мита на імпорт зі США
|Президент Вірменії підписав закон про рух країни в ЄС
Бізнес
|Reuters: Нові мита Трампа охоплять імпорт авто та запчастин на понад $460 млрд на рік
|Науковці вперше здійснили квантову телепортацію через інтернет
|Зниження залежності від Китаю: Ricardo створила електродвигун без рідкісноземельних металів та міді
|Qualcomm анонсувала Snapdragon 8s Gen 4 ─ флагманські можливості з меншою ціною
|Bloomberg: Mercedes може відмовитися від бюджетних моделей у США через нові мита
|Nintendo Switch 2 вийде 5 червня і підтримуватиме роздільну здатність до 4К і до 120 FPS
|ChatGPT сягнув 20 млн платних користувачів, дохід OpenAI зріс на 30% за три місяці