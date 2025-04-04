Генсек НАТО вважає, що тарифна війна США не порушує правила Альянсу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наполягає, що рішення США про запровадження митних тарифів не суперечить вимогам Вашингтонського договору НАТО.

Про це він заявив журналістам після завершення міністерської зустрічі Альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Генсеку довелося реагувати на значну кількість запитань та докорів від журналістів з держав-членів НАТО про те, що дії США із запровадження мит підривають зусилля Європи з інвестицій в оборону, шкодять обом сторонам; він щоразу уникав відповіді, пояснюючи, що це не питання Альянсу.

Також Рютте запитали про те, що дії США по суті порушують вимоги статті 2 Вашингтонського договору НАТО, яка стверджує, що сторони "намагатимуться усувати конфлікти у своїй зовнішній економічній політиці та сприятимуть економічному співробітництву між союзниками". Генсек заперечив це припущення.

"Я не вважаю, що це порушує статтю 2. Ми бачили у минулому багато прикладів подібних рішень", - заявив він, нагадавши, що бар'єри у двосторонній торгівлі виникали і раніше.

Він також пояснив, що НАТО не братиме участь у обміні заявами і претензіями з цього приводу, але наголосив, що союзникам доведеться нарощувати витрати на оборону навіть попри потребу компенсувати торговельні втрати. "Звичайно, уряди мають ухвалювати рішення (щодо розподілу коштів). Вам (в уряді) завжди доводиться робити вибір між різними потребами", - заявив генсек.