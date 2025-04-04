JPMorgan: Ймовірність світової рецесії після мит Трампа підскочила до 60%

Економісти JPMorgan попередили, що ризик глобальної рецесії зріс з 40% до 60% після оголошення президентом США Дональдом Трампом нових імпортних мит, пише Business Insider.

2 квітня Трамп оголосив про рішення запровадити універсальне 10%-е мито на всі імпортні товари, що надходять до США. Для 60 країн, які мають постійний торговий профіцит зі США, ставка буде вищою. JPMorgan характеризує ці мита як фактичне підвищення податків на американські домогосподарства та бізнес, які стягуватимуться з них під час купівлі імпортних товарів.

За оцінкою JPMorgan, рішення Трампа підвищує середню ставку мита в США приблизно на 22 відсоткових пункти до 24%, що еквівалентно 2,4% від ВВП США.

Економісти банку називають це найбільшим підвищенням податків з часів Другої світової війни й попереджають, що наслідки можуть бути ще сильнішими через дзеркальні заходи інших країн, погіршення ділових настроїв та порушення ланцюгів постачання.

"Тому ми наголошуємо, що така політика, якщо вона буде збережена, ймовірно, занурить економіку США, а можливо, й світову економіку, у рецесію вже цього року. Оновлений аналіз нашого дерева ймовірнісних сценаріїв підтверджує цю думку, підвищуючи ризик настання рецесії в поточному році до 60%", - йдеться в доповіді JPMorgan.

Попри песимістичний прогноз, JPMorgan зазначає, що рецесія "не є неминучою", оскільки політика ще може змінитися, а економіка США та світу "стоїть на міцному фундаменті.

Звіт JPMorgan перегукується з заявою директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої, яка теж назвала американські мита "значним ризиком для глобальних економічних перспектив".

"Важливо уникати кроків, які могли б завдати ще більшої шкоди світовій економіці. Ми закликаємо Сполучені Штати та їхніх торговельних партнерів працювати конструктивно задля вирішення торговельних суперечностей та зменшення невизначеності", - сказала Георгієва в четвер, 3 квітня.