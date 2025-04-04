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Мита США можуть призвести до скорочення обсягів світової торгівлі на 1% - СОТ
13:59 04.04.2025 |
Нові тарифи, оголошені США, разом із запровадженими на початку року, можуть призвести до скорочення обсягів світової торгівлі товарами приблизно на 1% у 2025 році.
Про це заявила генеральна директорка Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеала, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.
«Я глибоко стурбована цим падінням і потенціалом переростання в тарифну війну з циклом заходів у відповідь, які призведуть до подальшого скорочення торгівлі», - сказала вона.
Гендиректорка СОТ попередила, що тарифи можуть призвести до значних наслідків у вигляді переорієнтації торгівлі.
За даними організації, СОТ адмініструє 74% світової торгівлі, в той час як на початку року цей показник становив близько 80% через нещодавні тарифи.
Раніше в четвер Оконджо-Івеала повідомила державам-членам у листі, який отримав Reuters, що СОТ отримала багато запитань щодо тарифів.
«Багато з вас зв'язувалися з приводу оголошення США про тарифи і просили Секретаріат надати економічний аналіз впливу цих тарифів і будь-якої потенційної реакції на вашу торгівлю», - написала вона.
Спостерігачі кажуть, що рішучість США подвоїти тарифи ризикує відсунути на другий план СОТ, що базується в Женеві, та її мандат у сфері вільної торгівлі.
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