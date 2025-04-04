Фондові індекси Європи продовжують зниження в п'ятницю

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи продовжують знижуватися в п'ятницю, інвестори оцінюють наслідки введення в США нових мит на імпортовані товари.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:44 EET опустився на 2,2% - до 511,49 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 1,78%, німецький DAX - 2,18%, французький CAC 40 - 1,78%, італійський FTSE MIB - 4,65%, іспанський IBEX 35 - 3,8%.

У середу президент США Дональд Трамп оголосив про введення великих мит для торгових партнерів США, що спровокувало зростання побоювань інвесторів щодо перспектив світової економіки. Мінімальний рівень мит, встановлений Трампом на рівні 10%, почне діяти 5 квітня, а більш високі мита - 9 квітня.

Глава Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеала попередила, що протекціоністські заходи США можуть призвести до зниження світової торгівлі у 2025 році.

"За нашими початковими оцінками, ці заходи в поєднанні із заходами, запровадженими від початку року, можуть призвести до загального скорочення обсягів світової торгівлі товарами цього року приблизно на 1%", - ідеться в її заяві.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що оголошені США тарифні заходи становлять значний ризик для перспектив світової економіки.

"Важливо уникати кроків, які можуть ще більше нашкодити світовій економіці, - зазначила вона. - Ми закликаємо Сполучені Штати та їхніх торговельних партнерів до конструктивної роботи зі зниження торговельної напруженості та невизначеності".

Тим часом Федеральне статистичне агентство Німеччини (Destatis) повідомило в п'ятницю, що обсяг замовлень промислових підприємств Німеччини в лютому не змінився порівняно з попереднім місяцем. Аналітики в середньому прогнозували підвищення показника на 3,5%, за даними Trading Economics. У січні, згідно з переглянутими даними, показник упав на 5,5%, а не на 7%, як було оголошено раніше.

Промислове виробництво у Франції в лютому збільшилося на 0,7% порівняно із січнем, повідомило Національне статистичне управління Insee. Аналітики очікували зростання на 0,3%. У січні обсяг промвиробництва скоротився на 0,5% (показник переглянутий з пониженням).

В Іспанії промислове виробництво в лютому скоротилося на 1,9% порівняно з тим самим місяцем 2024 року, за даними Національного статистичного агентства INE. Аналітики очікували зменшення промвиробництва на 0,1%. У січні показник знизився на 1,2%.

Роздрібний продаж в Італії в лютому збільшився на 0,1% порівняно з попереднім місяцем, тоді як аналітики очікували їх підвищення на 0,2%. У січні продаж знизився на 0,4%. У річному вираженні продаж скоротився на 1,5% після зростання на 0,9% у січні.

Банківський сектор залишається під тиском. Котирування акцій Commerzbank зменшуються на 5,2%, Deutsche Bank - на 8,4%, BNP Paribas - на 6,8%, Societe Generale - на 8,6%, Standard Chartered - на 4, 8%, HSBC - на 7,7%, Barclays - на 5,9%, BPER Banca - на 8,1%, UniCredit - на 8,8%, Intesa Sanpaolo - на 7,7%, Bankinter - на 7,6%, CaixaBank - на 2,9%, NatWest - на 6,9%.

Banco Santander втрачає 7,9% ринкової вартості. Банк очікує зростання показників за підсумками першого кварталу, що надасть йому змогу вийти на оголошені раніше цільові результати за рік. За попередніми оцінками Santander, показник рентабельності матеріального капіталу (RoTE) у першому кварталі становив 15,7%, а показник достатності базового капіталу першого рівня (core Tier 1) - 12,9%. Прогноз Santander передбачає, що за підсумками 2025 року RoTE складе 16,5%, а показник достатності капіталу першого рівня - 13%.

Капіталізація Credit Agricole скорочується на 4,7%. Банк повідомив у п'ятницю, що його дочірнє підприємство Indosuez домовилося про купівлю швейцарського Banque Thaler. У результаті угоди загальна вартість активів в управлінні Indosuez збільшиться до близько 220 млрд євро.

Папери європейських автовиробників також дешевшають, зокрема Stellantis - на 4,1%, Volkswagen - на 1,8%, Mercedes-Benz Group - на 2%, Bayerische Motoren Werke AG - на 1,2%.

Акції шведської Volvo знижуються в ціні на 2,1%. Компанія планує збільшити інвестиції в споруджуваний мексиканський завод з $700 млн до $1 млрд. Про це повідомив міністр економіки Мексики Марсело Ебрард.

Слідом за котируваннями нафти скорочується капіталізація найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи: Shell plc - на 3,4%, Equinor - на 1,9%, TotalEnergies - на 3%, BP Plc - на 2,6%.

Голова ради директорів BP Хельге Лунд повідомив компанію про намір залишити свою посаду, йдеться в її пресрелізі. Передбачається, що Лунд залишить BP у 2026 році.

Значних втрат зазнають гірничодобувні компанії. Ринкова вартість Glencore зменшується на 5,5%, Antofagasta - на 5%, Anglo American - на 3,5%, BHP - на 2,6%.

