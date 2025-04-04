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АНАЛІТИКА

Трамп готовий знизити мита, якщо інші країни запропонують щось «феноменальне»

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий знизити свої мита, якщо інші країни зможуть запропонувати щось "феноменальне".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав 3 квітня на борту свого літака у четвер, його цитує Bloomberg.

Трамп широко захищав свою митну програму, незважаючи на обвал фондового ринку. Він сказав, що радий зниженню процентних ставок і вірить, що економічна турбулентність вщухне.

"Мита дають нам велику силу для ведення переговорів", - сказав Трамп, додавши, що "кожна країна дзвонила нам".

На запитання, чи означає це, що він розглядає можливість послаблення тарифів, Трамп відповів, що це "залежить".

"Якщо хтось скаже, що ми дамо вам щось таке феноменальне, поки що вони дають нам щось хороше", - сказав Трамп.
Ключові теги: США
 

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