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АНАЛІТИКА

Міністр фінансів Франції розповів, як ЄС збирається відповідати на тарифи Трампа

 

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбар заявив, що Європейський Союз обговорює широкий спектр заходів у відповідь на тарифи США, які оголосив президент Дональд Трамп.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Ломбара цитує Bloomberg.

За словами французького міністра, заходи у відповідь можуть бути спрямовані на великі американські технологічні компанії.

Ломбар сказав, що члени ЄС обговорюють цифрові технології, а також згадав про регулювання, обмін даними та податкові інструменти.

Водночас він застеріг він запровадження ЄС масштабних тарифів на весь імпорт за прикладом США, оскільки це матиме негативні наслідки для Європи.

"Відповідь може бути дуже рішучою, і ми не повинні відповідати тією ж зброєю. Ми працюємо над пакетом заходів у відповідь, які можуть вийти далеко за рамки тарифів, щоб посадити США за стіл переговорів і домогтися збалансованої угоди", - зазначив він.
 

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