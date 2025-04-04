Фінансові новини
- |
- 04.04.25
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міністр фінансів Франції розповів, як ЄС збирається відповідати на тарифи Трампа
13:04 04.04.2025 |
Міністр фінансів Франції Ерік Ломбар заявив, що Європейський Союз обговорює широкий спектр заходів у відповідь на тарифи США, які оголосив президент Дональд Трамп.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву Ломбара цитує Bloomberg.
За словами французького міністра, заходи у відповідь можуть бути спрямовані на великі американські технологічні компанії.
Ломбар сказав, що члени ЄС обговорюють цифрові технології, а також згадав про регулювання, обмін даними та податкові інструменти.
Водночас він застеріг він запровадження ЄС масштабних тарифів на весь імпорт за прикладом США, оскільки це матиме негативні наслідки для Європи.
"Відповідь може бути дуже рішучою, і ми не повинні відповідати тією ж зброєю. Ми працюємо над пакетом заходів у відповідь, які можуть вийти далеко за рамки тарифів, щоб посадити США за стіл переговорів і домогтися збалансованої угоди", - зазначив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сибіга: Україна ніколи не прийме право вето третьої країни на її членство в НАТО
ТОП-НОВИНИ
|Митні війни Трампа: чи постраждає від них Україна?
|Сибіга запевнив Рубіо, що Україна хоче угоди про надра зі США
|Україна, схоже, вирішила проблему нестачі солдатів, - генерал НАТО
|Додаткові F-16 готуються до передачі Україні, - генерал Каволі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Фондові індекси Європи продовжують зниження в п'ятницю
|Сибіга розповів, як Україна вестиме переговори з США по угоді про надра
|Сибіга: Україна ніколи не прийме право вето третьої країни на її членство в НАТО
|Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО закликав посилити тиск на Росію, низка держав оголосила про нові зобов'язання та пакети допомоги
|Трамп представив для багатих іноземців «золоту карту» зі своїм обличчям
|Трамп готовий знизити мита, якщо інші країни запропонують щось «феноменальне»
|Міністр фінансів Франції розповів, як ЄС збирається відповідати на тарифи Трампа
Бізнес
|Науковці вперше здійснили квантову телепортацію через інтернет
|Зниження залежності від Китаю: Ricardo створила електродвигун без рідкісноземельних металів та міді
|Qualcomm анонсувала Snapdragon 8s Gen 4 ─ флагманські можливості з меншою ціною
|Bloomberg: Mercedes може відмовитися від бюджетних моделей у США через нові мита
|Nintendo Switch 2 вийде 5 червня і підтримуватиме роздільну здатність до 4К і до 120 FPS
|ChatGPT сягнув 20 млн платних користувачів, дохід OpenAI зріс на 30% за три місяці
|Виробництво мікросхем: Японія відроджує галузь