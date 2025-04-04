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У ЄС і Лондоні зітхнули з полегшенням після заяви Рубіо
12:46 04.04.2025 |
Верховна представниця Євросоюзу з зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас наголосила на важливості того, що держсекретар США Марко Рубіо підтвердив відданість Вашингтона Північноатлантичному альянсу (НАТО).
"Для всіх було важливо почути" цю заяву Рубіо, зазначила вона у п'ятницю, 4 квітня, у Брюсселі. "Ми живемо в дуже непередбачувані часи, і тому, можливо, добре запевнити у речах, які здаються очевидними, і надати впевненість у тому, що деякі речі все ще залишаються на місцях", - сказала вона, цитує агентство dpa.
Утім, на її переконання, європейським країнам усе ж слід зміцнювати свій оборонний потенціал.
Леммі: "Важливо почути, що американці з нами"
Аналогічну заяву зробив і міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі. "Я думаю, що було важливо почути від держсекретаря Рубіо, що американці з нами", - сказав він в кулуарах зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. "Вони (США. - Ред.) й далі віддані НАТО і далі розуміють важливість НАТО як парасольки безпеки в євроатлантичному регіоні", - переконаний британський міністр.
Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи заяву Рубіо, зазначив, що США залишаються основою безпеки союзників по НАТО.
Нагадаємо, напередодні, 3 квітня, Марко Рубіо у Брюсселі заявив перед зустріччю з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, що США нині "активні, як ніколи" в НАТО. Рубіо назвав "істерією" підняття питання про те, чи буде президент США Дональд Трамп у разі необхідності виконувати зобов'язання перед іншими країнами в рамках Альянсу. Він також закликав партнерів по НАТО взяти на себе зобов'язання виділяти п'ять відсотків ВВП на оборону щороку.
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