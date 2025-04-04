Мита Трампа можуть підірвати оборонну промисловість США – Politico

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом тарифи можуть серйозно вдарити по американській оборонній промисловості, ускладнивши міжнародне співробітництво у сфері озброєнь та підвищивши вартість виробництва військової техніки.

За даними Politico, тарифна політика Трампа може призвести до перебоїв у глобальних ланцюгах постачання, на створення яких Пентагон витратив десятиліття, та зробити американську зброю значно дорожчою.

На думку десятка дипломатів, законодавців, чиновників і аналітиків оборонної промисловості, американський підхід, заснований на принципі "все робимо самі", може змусити союзників США шукати альтернативні шляхи забезпечення власної безпеки, зменшуючи залежність від американського військово-промислового комплексу. Це завдасть удару по галузі, яка забезпечує зброєю більшу частину світу, руйнуючи довіру та передбачуваність глобальних оборонних відносин, які тривалий час приносили користь Вашингтону та його союзникам.

"Білий дім у своєму указі про запровадження тарифів заявив, що США повинні виробляти деталі "без надмірної залежності від імпорту ключових ресурсів". Але це набагато легше написати в документі, ніж зробити.

Пентагон витратив десятиліття на створення, фінансування і розвиток глобальної мережі постачальників і компаній, які тепер зіткнулися з тарифами. Не маючи винятків для оборони, адміністрація може звести нанівець значну частину цієї роботи, затримуючи виробництво зброї американського виробництва для країни та інших покупців".

Глобальні тарифи - від 20% на імпорт з Європейського Союзу до 10% на товари з Великої Британії та Австралії - ймовірно, підірвуть оборонну співпрацю. Це ставить під загрозу спільні військові проєкти, зокрема виробництво винищувача F-35, систем протиповітряної оборони та будівництво атомних підводних човнів.

"Буде дефіцит поставок за принципом "око за око", наші союзники та партнери відповідатимуть", - сказав колишній співробітник Пентагону Білл Грінволт, який займався закупівлею озброєнь.

"Деякі потенційно життєво важливі товари або коштуватимуть набагато дорожче, ніж раніше, або їх просто не буде", - наголосив він.

"Ми розраховуємо на те, що США постачатимуть нам найкраще обладнання, але Європа прагне зменшити залежність від американських деталей і зміцнити власний оборонний потенціал", - заявив один з європейських чиновників.

"Одна особливо багатообіцяюча ініціатива часів Байдена, яка об'єднала Австралію, Великобританію і США для будівництва атомних підводних човнів та обміну технологіями, може закінчитися, якщо ціни на запчастини стануть надто високими".

Сенатор Марк Келлі підкреслив складність оборонного виробництва та зазначив, що через нові тарифи продукція американської військової промисловості може неодноразово обкладатися митами в процесі виробництва.

"Ціни зростатимуть, і, відповідно, оборонний бюджет США теж має зрости, щоб зберегти нинішній рівень боєздатності", - зазначив Келлі.