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АНАЛІТИКА

Все менше українських біженок у Польщі планує повертатися в Україну, – дослідження

 

Кількість українських біженок у Польщі, які хотіли б повернутися в Україну після закінчення війни, значно зменшилася за останні пів року.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели науковці Лабораторії вивчення війн і катастроф Педагогічного університету імені Комісії національної освіти у Кракові, передає Польське радіо із посиланням на Rzeczpospolita.

Це вже третє таке дослідження: попередні провели у квітні 2022 року й жовтні 2024 року.

Порівняно з минулорічним дослідженням, значно зменшилася кількість біженок, які планують повертатися в Україну після завершення війни. Тепер про такі плани повідомили 31% опитаних, хоча восени минулого року їх було 41%. Ще третина українок хотіли б залишитися у Польщі назавжди, а 13% хочуть отримати польське громадянство.

Серед умов для повернення до України жінки назвали остаточне припинення війни (61%), відсутність військових дій і авіаударів (40%), наявність добре оплачуваної роботи в Україні (34%), ліквідацію корупції (31%). Лише 5% опитаних назвали серед причин для повернення в Україну закінчення права на тимчасове проживання у Польщі, а припинення соціальних виплат вказали лише 1%.

За даними дослідження, українські біженки у Польщі - це переважно представниці середнього класу, більшість із яких працює (60%), але найчастіше на роботах, які не відповідають рівню кваліфікації.

Головною проблемою, яка заважає у пошуку роботи, вони називають незнання польської мови (68%), а також невизнання українського диплому та низькі зарплати. Водночас майже кожна третє українка змогла знайти роботу, відповідно до своєї освіти.

Порівняно з попередніми роками українські біженки частіше відвідують своїх родичів в Україні: 10% роблять це постійно, 33% - кілька разів після приїзду до Польщі, водночас 35% - жодного разу не відвідали Україну.

Найбільше українські біженки цінують у Польщі стан безпеки (76%) та транспорт (76%). Задоволеність роботою, охороною здоров'я, матеріальним становищем сім'ї та заробітком була нижчою.
Ключові теги: Польща
 

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