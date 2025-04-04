Туреччина може створити дві військові бази в Сирії - ЗМІ

Анкара і нова влада Сирії досягли попередньої домовленості про створення двох турецьких військових баз у цій арабській країні, повідомили в п'ятницю ізраїльські ЗМІ.

Одна з баз розміститься на авіабазі Тіяс (Т4) поблизу Пальміри в центральній частині Сирії, інша - на військовому аеродромі Менаг за 13 км від кордону з Туреччиною.

За даними арабських ЗМІ, Туреччина вже почала процес взяття під контроль авіабази Т4, на об'єкті тривають будівельні роботи, і надалі Анкара має намір розгорнути там системи протиповітряної оборони. Арабські джерела не виключають, що Туреччина може перекинути на базу Тіяс і придбані в Росії системи протиповітряної оборони С-400.

У ніч на четвер ізраїльська авіація завдала масованих ударів по Т4 і низці інших авіабаз у Сирії. За даними ізраїльських ЗМІ, ці атаки були покликані надіслати Туреччині сигнал про неприпустимість посилення її військової присутності в Сирії.