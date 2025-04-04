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Інфляція в ОЕСР у лютому сповільнилася до 4,5% з 4,7% місяцем раніше
12:01 04.04.2025 |
Зростання споживчих цін у державах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у лютому сповільнилося до 4,5% у річному виразі з січневих 4,7%.
Послаблення інфляції було зафіксовано у 15 із 38 країн, що входять в ОЕСР, прискорення - у восьми країнах.
Найвища інфляція була зафіксована в Туреччині - 39,1%, найнижча - у Швейцарії (0,3%).
Продукти харчування в ОЕСР позаминулого місяця подорожчали на 4,4%, як і в січні. Темпи підвищення вартості енергоносіїв уповільнилися до 3,6% з 4%.
Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція) у лютому становило 4,7% проти 4,8% місяцем раніше.
Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Це Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея і Японія.
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