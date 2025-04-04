Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інфляція в ОЕСР у лютому сповільнилася до 4,5% з 4,7% місяцем раніше

Інфляція в ОЕСР у лютому сповільнилася до 4,5% з 4,7% місяцем раніше

 

Зростання споживчих цін у державах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у лютому сповільнилося до 4,5% у річному виразі з січневих 4,7%.

Послаблення інфляції було зафіксовано у 15 із 38 країн, що входять в ОЕСР, прискорення - у восьми країнах.

Найвища інфляція була зафіксована в Туреччині - 39,1%, найнижча - у Швейцарії (0,3%).

Продукти харчування в ОЕСР позаминулого місяця подорожчали на 4,4%, як і в січні. Темпи підвищення вартості енергоносіїв уповільнилися до 3,6% з 4%.

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція) у лютому становило 4,7% проти 4,8% місяцем раніше.

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Це Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея і Японія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3426
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 45,8531
  1,2192
 2,73

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9465  0,04 0,09 41,4931  0,10 0,24
EUR 45,1538  0,46 1,03 46,1396  0,66 1,45

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,18 0,43 41,2300  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес