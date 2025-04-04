Інфляція в Туреччині в березні сповільнилася 10-й місяць поспіль - до 38,1%

Споживчі ціни в Туреччині в березні збільшилися на 38,1% у річному вираженні, йдеться у звіті статистичного інституту країни (Turkstat).

Темпи зростання цін сповільнилися за підсумками десятого місяця поспіль і є мінімальними з грудня 2021 року. У лютому інфляція становила 39,05%.

Аналітики в середньому очікували менш суттєвого ослаблення інфляції в Туреччині - до 38,9%, за даними Trading Economics.

Продукти харчування та безалкогольні напої минулого місяця подорожчали на 37,12% у річному вираженні (у лютому - на 35,11%), транспортні послуги - на 21,59% (23,38%), одяг і взуття - на 14,81% (20,84%), відпочинок і розваги - на 27,36% (29,26%), медичні послуги - на 42,01% (43,02%), меблі та товари для дому - на 32,41% (33,6%). Ціни в готелях, кафе і ресторанах підвищилися на 43,38% проти зростання на 45,9% у лютому.

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв сповільнилося до мінімальних із грудня 2021 року 37,42% із 42,1% місяцем раніше.

У щомісячному вираженні інфляція прискорилася до 2,46% з 2,27% у лютому.

Ціни виробників (індекс PPI) у Туреччині в березні зросли на 23,5% у річному вираженні (мінімальний приріст із листопада 2020 року) і на 1,88% у помісячному, повідомив Turkstat. У лютому вони збільшилися відповідно на 25,21% і 2,12%.

