У Братиславі протестували проти «російського» закону

Тисячі людей вийшли ввечері у четвер, 3 квітня, на акцію протесту перед будівлею парламенту у столиці Словаччини у Братиславі.

Причиною протестів став законопроєкт, який, на думку багатьох критиків, стане згубним для великої кількості неурядових організацій в країні, повідомляє агентство AP. Цей законопроєкт, який обговорюється законодавцями, був раніше схвалений урядом прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Законопроєкт уряду Фіцо може "ліквідувати громадський сектор"

Організатори мітингу в Братиславі заявили, що, на їхню думку, автори законопроєкту надихнулися ухваленням подібних законів у Росії. За їхніми словами, цей документ, у разі схвалення і набуття ним чинності, створить можливість "ліквідувати громадський сектор і перетворити на злочинця будь-кого, хто не лояльний до влади". За їхніми словами, документ покликаний залякати і контролювати людей, які виступають проти влади.

Протестувальники скандували під час маршу "Ні російським законам" і "Ми не відмовимося від свободи".

Згідно з аналізом, проведеним неприбутковою організацією Via Iuris, в останній версії законопроєкту передбачається, що неурядові організації вважатимуться лобістськими, але при цьому не дається чіткого визначення, що таке лобізм. В організації вважають, що законопроєкт порушує конституцію Словаччини та правила Європейського Союзу, а його метою є "стигматизація та обмеження діяльності громадських груп".

В уряді Роберта Фіцо натомість запевняють, що законопроєкт має на меті зробити прозорим фінансування та функціонування громадських груп.

У Словаччині протягом останніх кількох місяців регулярно відбуваються акції протесту проти уряду Роберта Фіцо. Приводом до протестів став його візит до Москви наприкінці грудня минулого року. У п'ятницю, 4 квітня, заплановані протести у близько трьох десятках міст по всій Словаччині та за кордоном.