Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Орбан хоче заборонити протестувальникам блокувати мости

Орбан хоче заборонити протестувальникам блокувати мости

 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про намір ухвалити закон, який заборонятиме протестувальникам блокувати мости.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву угорського прем'єра наводить Reuters.

На думку Орбана, це має захистити права тих, хто не протестує.

"Свобода зібрань важлива... але це ненормально, що в цей час тисячі або десятки тисяч людей стоять у заторі", - сказав він.

За словами угорського прем'єра, новий закон необхідний для запобігання блокуванню мостів, оскільки наразі суди дозволяють це своїми рішеннями.

"Судді застосовують закон, ухвалений урядом ... Ми можемо зробити одну річ, ми можемо змінити закон, щоб запобігти блокуванню кількох мостів на основі судових рішень", - сказав Орбан.

Мости, особливо в угорській столиці Будапешті останніми роками стали центром антиурядових протестів на тлі суперечливих ініціатив угорської влади.

У вівторок тисячі людей вийшли на Єлизаветинський міст, протестуючи проти закону, який має на меті заборонити щорічний прайд для ЛГБТК+ груп, і який критики розглядають як частину ширшого наступу на демократичні свободи напередодні парламентських виборів 2026 року.

Нагадаємо, 18 березня угорський парламент ухвалив закон партії премʼєр-міністра Віктора Орбана "Фідес", який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу. Це викликало масові протести в Будапешті проти обмеження права на зібрання.

Це не перший крок угорської влади з обмеження прав ЛГБТ.

У 2021 році там заборонили "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, попри різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3426
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 45,8531
  1,2192
 2,73

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9465  0,04 0,09 41,4931  0,10 0,24
EUR 45,1538  0,46 1,03 46,1396  0,66 1,45

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,18 0,43 41,2300  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес