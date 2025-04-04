Орбан хоче заборонити протестувальникам блокувати мости

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про намір ухвалити закон, який заборонятиме протестувальникам блокувати мости.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву угорського прем'єра наводить Reuters.

На думку Орбана, це має захистити права тих, хто не протестує.

"Свобода зібрань важлива... але це ненормально, що в цей час тисячі або десятки тисяч людей стоять у заторі", - сказав він.

За словами угорського прем'єра, новий закон необхідний для запобігання блокуванню мостів, оскільки наразі суди дозволяють це своїми рішеннями.

"Судді застосовують закон, ухвалений урядом ... Ми можемо зробити одну річ, ми можемо змінити закон, щоб запобігти блокуванню кількох мостів на основі судових рішень", - сказав Орбан.

Мости, особливо в угорській столиці Будапешті останніми роками стали центром антиурядових протестів на тлі суперечливих ініціатив угорської влади.

У вівторок тисячі людей вийшли на Єлизаветинський міст, протестуючи проти закону, який має на меті заборонити щорічний прайд для ЛГБТК+ груп, і який критики розглядають як частину ширшого наступу на демократичні свободи напередодні парламентських виборів 2026 року.

Нагадаємо, 18 березня угорський парламент ухвалив закон партії премʼєр-міністра Віктора Орбана "Фідес", який забороняє проведення прайду ЛГБТК+ спільнот і накладає штрафи на організаторів та учасників заходу. Це викликало масові протести в Будапешті проти обмеження права на зібрання.

Це не перший крок угорської влади з обмеження прав ЛГБТ.

У 2021 році там заборонили "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, попри різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Венеційська комісія дійшла висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.