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Глава МЗС Німеччини каже, що країни НАТО рухаються до оборонних витрат понад 3% ВВП
10:55 04.04.2025 |
За словами глави МЗС Німеччини Анналени Бербок, країни НАТО перебувають на шляху до збільшення своїх оборонних витрат до більш ніж 3% від їхнього економічного виробництва.
Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі у п'ятницю.
Бербок, яка залишає свою посаду, коментувала заяву держсекретаря США Марко Рубіо, що усі держави-союзниці мають взяти зобов'язання підняти оборонні витрати до 5% від ВВП.
"Генсек НАТО чітко дав зрозуміти, що зараз ми через додаткові зобов'язання - з боку Німеччини, але також багатьох інших держав - перебуваємо на шляху (витрат на оборону) понад 3% ВВП всіма європейцями, і що ми продовжимо разом рухатися цим шляхом", - сказала Бербок.
Вона зазначила, що це зміцнює не тільки європейську безпеку, а й безпеку трансатлантичного простору, та підкреслила, що держави НАТО стоять за свою свободу "не тільки словами, а й діями".
Бербок також повторила свою минулу заяву, що глава РФ Владімір Путін не зацікавлений у мирі в Україні. Натомість він тягне час і постійно висуває нові вимоги.
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