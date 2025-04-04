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Франція вимагає від Росії погодитися на перемир’я або, найреальніше, відкинути його
10:39 04.04.2025 |
"Коаліція рішучих", що підтримує Україну, готує варіанти моніторингу перемир'я, але зараз вимагає від Москви відповіді на пропозицію, навіть якщо вона негативна.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на спільній пресконференції з британським колегою Девідом Леммі, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".
Міністр Барро підтвердив, що у п'ятницю до України прибуває військове керівництво кількох країн, учасниць "коаліції рішучих". Їхня мета - обговорити з українцями варіанти гарантії безпеки.
"Сильна українська армія має бути першим рівнем гарантування миру. Саме тому наше військове командування сьогодні буде у Києві", - заявив він. Також Франція та Британія перебувають у контакті з США, "пропонуючи сценарії моніторингу перемир'я", додав він.
Очільник МЗС Франції вважає, що Україна "зробила важливу поступку", коли погодилася на пропозицію США щодо безумовного перемир'я. А Росія діє всупереч цій домовленості, "продовжуючи удари по енергетичній інфраструктурі та воєнні злочини", і не дає остаточну відповідь щодо готовності до перемир'я.
"Зараз Росія повинна надати відповідь на пропозицію США. Чи це буде відповідь "так", чи "ні", але має бути швидка відповідь", - наголосив він.
Жан-Ноель Барро також висловив впевненість у тому, що насправді Росія не погодиться на перемир'я.
"Українці хочуть миру, а у Путіна - інша думка. Він доводить це ударами по енергетичній інфраструктурі, а також тим, що минулого тижня він оголосив новий призов 160 тисяч солдатів, найбільший призов за останні 14 років. Тож Владімір Путін точно не демонструє бажання до перемир'я і переговорів", - заявив міністр.
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