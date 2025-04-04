Один з автомобільних заводів компанії Stellantis у Канаді наступного тижня тимчасово припинить роботу через запроваджені США митні тарифи

"Автовиробник Stellantis підтвердив зупинку на два тижні свого заводу у місті Віндзор у провінції Онтаріо переважно через мита США на імпортні автомобілі", - йдеться у матеріалі CBC News.

Зазначається, що роботу заводу буде припинено у понеділок, а відновлення заплановане на 21 квітня.

"Stellantis вивчає наслідки нещодавнього запровадження Штатами мит на імпорт автомобілів й продовжить комунікувати з адміністрацією США стосовно цих змін", - сказала речниця автовиробника Луан Госелін.

За її словами, припинення роботи підприємства зумовить тимчасове звільнення 3200 працівників.

Крім того, через запроваджені мита компанія також скоротить 900 робітників на своїх пʼяти американських заводах.