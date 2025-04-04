Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Один з автомобільних заводів компанії Stellantis у Канаді наступного тижня тимчасово припинить роботу через запроваджені США митні тарифи

Один з автомобільних заводів компанії Stellantis у Канаді наступного тижня тимчасово припинить роботу через запроваджені США митні тарифи

 

"Автовиробник Stellantis підтвердив зупинку на два тижні свого заводу у місті Віндзор у провінції Онтаріо переважно через мита США на імпортні автомобілі", - йдеться у матеріалі CBC News.

Зазначається, що роботу заводу буде припинено у понеділок, а відновлення заплановане на 21 квітня.

"Stellantis вивчає наслідки нещодавнього запровадження Штатами мит на імпорт автомобілів й продовжить комунікувати з адміністрацією США стосовно цих змін", - сказала речниця автовиробника Луан Госелін.

За її словами, припинення роботи підприємства зумовить тимчасове звільнення 3200 працівників.

Крім того, через запроваджені мита компанія також скоротить 900 робітників на своїх пʼяти американських заводах.
За матеріалами: Укрінформ
Ключові теги: США, Канада
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3426
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 45,8531
  1,2192
 2,73

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9465  0,04 0,09 41,4931  0,10 0,24
EUR 45,1538  0,46 1,03 46,1396  0,66 1,45

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,18 0,43 41,2300  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес