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Мита Трампа можуть суперечити статуту НАТО, - глава МЗС Норвегії
09:02 04.04.2025 |
Нові мита США можуть суперечити статуту НАТО, який забороняє економічний тиск між союзниками. Норвегія занепокоєна через цю політику.
Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.
Міністр закордонних справ Норвегії під час засідання НАТО в Брюсселі звернувся до держсекретаря США Марко Рубіо, нагадавши йому про положення Статуту альянсу.
"Я читаю статтю 2. Там сказано, що ми повинні утримуватися від застосування економічної сили один проти одного", - заявив Ейде, цитуючи документ.
На його думку, нові мита, які запроваджує Вашингтон, можуть суперечити цій нормі. Адже, у статті 2 Статуту НАТО зазначено, що члени організації "прагнутимуть до усунення невідповідностей у своїй міжнародній економічній політиці і заохочуватимуть економічне співробітництво між собою".
Реакція Рубіо
За словами Ейде, держсекретар США зрозумів суть даного питання.
"Я думаю, що він зрозумів суть, і було досить багато європейців, які з цим погодилися", - пояснив глава МЗС.
Зауважимо, що нові тарифи США безпосередньо торкнулися й Норвегії. На імпорт товарів із цієї країни було накладено 15% митний збір, тоді як Данія та інші країни ЄС зіткнуться з тарифами у 20%.
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