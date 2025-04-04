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Трамп думає, що Маск пропрацює з ним ще «кілька місяців»
08:56 04.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп вважає, що мільярдер Ілон Маск залишить Білий дім "через кілька місяців".
Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, його цитує NBC News, пише "Європейська правда".
За словами президента США, він хоче, щоб технологічний мільярдер та голова департаменту урядової ефективності "залишався якомога довше".
Але він також визнав, що "настане момент, коли йому доведеться піти" - частково через компанії, якими він керує.
На запитання преси, як довго, на його думку, Маск, який класифікується як тимчасовий державний службовець, працюватиме в його адміністрації, Трамп відповів: "Я маю на увазі, стільки, скільки він захоче".
Зрештою Трамп сказав, що, на його думку, Маск, ймовірно, залишить свою посаду через "кілька місяців".
"Я думаю, що через кілька місяців", - заявив президент США про можливий термін відходу Маска.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив аналогічні зауваження в інтерв'ю Newsmax, сказавши, що Маск не буде на посаді нескінченно.
"Ми усвідомлюємо, що ніколи не могли отримати Ілона на термін чотирьох років. Ми так не домовлялися. У нього є бізнеси, якими потрібно керувати. Він хоче зосередитися на цій проблемі, вирішити її і допомогти нам", - сказав Венс.
Очікується, що люди на спеціальних посадах, як в Ілона Маска, тимчасово виконують свої обов'язки не більше 130 днів протягом року.
Трамп також зазначив, що міністри візьмуть на себе роботу Маска після його відходу, "а DOGE (департамент ефективності) залишиться активним".
Ця заява відрізняється від висловлювань Трампа про DOGE на початку тижня, коли він сказав, що "в певний момент, я думаю, це закінчиться".
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