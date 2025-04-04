Глава МВФ: Нові тарифи Трампа несуть ризики глобального масштабу

Міжнародний валютний фонд вважає, що нові тарифи, оголошені Дональдом Трампом щодо торгових партнерів США, являють собою значний ризик для глобальних економічних перспектив.

Про це йдеться в заяві директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої, передає Укрінформ.

«Ми все ще оцінюємо макроекономічні наслідки оголошених тарифних заходів, але вони явно становлять значний ризик для глобальних перспектив у період повільного економічного зростання», - заявила вона.

Очільниця МВФ підкреслила, що зараз важливо уникати кроків, які можуть завдати подальшої шкоди світовій економіці.

«Ми закликаємо Сполучені Штати та їхніх торгових партнерів конструктивно працювати над розв'язанням напруженості у сфері міжнародної торгівлі, а також над зменшенням невизначеності», - зазначила Георгієва.

Вона додала, що докладніше вплив нових тарифів на світову економіку буде оцінений у новому випуску World Economic Outlook, який готується до оприлюднення цього місяця під час весняних зборів МВФ і Світового банку.