Дмитрієв розповів про головну тему переговорів із адміністрацією президента США

Спецпредставник президента РФ з економічного співробітництва з іноземними державами Кирило Дмитрієв заявив, що ключовою темою його переговорів у Вашингтоні з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа стало питання відновлення російсько-американських відносин. Про це він розповів журналістам за підсумками переговорів у Вашингтоні.

За словами Дмитрієва, він провів зустрічі з ключовими членами американської адміністрації, під час яких обговорювалося відновлення діалогу між Росією та США, повністю зупиненого за президентства Джо Байдена. Він зазначив, що низка країн намагається зірвати цей процес, але адміністрація Трампа, за його словами, налаштована на вирішення всього спектра питань і «чує позицію Росії».

«Але ми наголосили б на тому, що адміністрація президента Трампа, ключові люди в адміністрації націлені на вирішення всього спектру питань російсько-американських відносин, вони налаштовані на вирішення геополітичних питань, вони чують позицію Росії з багатьох питань», - заявив він.

Водночас Дмитрієв визнав, що між Москвою і Вашингтоном залишаються розбіжності щодо окремих пунктів, однак вважає, що наявність діалогу допоможе їх подолати.

Він додав, що Росія і США досягли значного прогресу щодо України.

«І також ми бачимо, що вже досягнуто значного прогресу. Наприклад, під керівництвом президента Путіна і президента Трампа досягнуто згоди про, фактично, ненанесення ударів по енергетичній інфраструктурі між Росією та Україною, що, безумовно, перший такий крок у деескалації українського конфлікту», - сказав представник президента РФ.

Російський політик не уточнив з ким зустрічався, але раніше телеканал CNN, який перший повідомив про поїздку російського представника до Вашингтона, стверджував, що Дмитрієв зустрінеться зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Дмитрієв - колишній інвестиційний банкір Goldman Sachs, який отримав освіту в Стенфорді, є одним з найбільш обізнаних у США представників російської еліти і має тісні зв'язки з деякими ключовими членами команди Трампа. Він є першим російським високопосадовцем, який відвідав США у державних справах з моменту російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

18 лютого Дмитрієв у складі російської делегації брав участь у переговорах із американською делегацією в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Він повідомляв, що Москва передала Вашингтону кілька пропозицій щодо співпраці в інвестиційно-економічній сфері.